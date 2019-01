Empfingen "Ein ruhiges, aber erfolgreiches Jahr"

Bei 37 Chorproben, der Mitgestaltung von sieben kirchlichen Auftritten haben die Kirchenchormitglieder wieder eine hohe Präsenz gezeigt. Schriftführerin Heidi Molitor ließ die einzelnen Auftrittstermine Revue passieren.

Für Chorleiterin Ramona König war das Jahr 2018 auch ein ruhiges Jahr. Die wöchentlichen Proben werden von bisher Donnerstag auf Mittwoch verlegt. Ramona König erlebe, wie sich immer alle Chormitglieder aufeinander freuen und gern miteinander singen. Auch sie hob den sehr guten Probenbesuch hervor. Sie sprach die Hoffnung aus, dass auch 2019 mit gleichem Engagement mitgearbeitet wird.

Dekan Alexander Halter, der auch Präses des Kirchenchores ist, dankte für das Engagement, für den Gesang, für die Zeit, die die Chormitglieder einbringen. "Verstehen Sie, was Sie tun als Sänger und Sängerin? Sie sind ein Kirchenchor und haben eine Botschaft, die auf Nachhaltigkeit angelegt ist. Kirchenchor ist an sich eine Botschaft, die meinen Alltag prägt", so Halter.

Dekan Halter sprach auch das Jahr 2019 an. In der Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal gibt es 21 Gebäude und Kirchen, die Unterhalt kosten, was so nicht mehr zu finanzieren sei. "Im Februar wird es in Freiburg eine Tagung geben, die sich mit der Pastoral in 2030 auseinandersetzt. Wir kommen auf eine ganz neue Form von Kirche", so Halter. "Was ist uns unser Christsein wert? Unser Christsein können wir weiterhin in Empfingen leben." Da zeigte sich Dekan Halter hoffnungsvoll. "Es gibt uns auch die Chance, das Christsein lebendiger werden zu lassen."

Bei den Wahlen wurde das gesamte Vorstandsteam wiedergewählt. Wilfried Brenner und Heidi Molitor sind weiterhin an der Spitze. In einem Ausblick für 2019 nannte Brenner den Besuch der beiden Pflegeheime in Empfingen.