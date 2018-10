Empfingen Ein langer Weg bis zur Gründung

E mpfingen. Monika Obstfelder, Eigentümerin des Pflegehauses Rosengarten, erinnert sich noch: Sie sei in den Jahren vor und nach 2000 an dem verfallenen Gasthaus Rosengarten immer wieder vorbeigefahren. Die Lage dort habe ihr gut gefallen. Das leer stehende Gebäude habe sie noch als ideal für die Kurzzeitpflege betrachtet. Gern habe sie es für dieses Projekt umbauen wollen. Warum diese Kurzzeitpflege? Monika Obstfelder hat in Starzach einen ambulanten Pflegedienst. Viele dieser Patienten seien zu Kurzzeitpflegen in verschiedenen Heimen untergebracht. Beim damaligen Bürgermeister Albert Schindler habe sie nachgefragt, ob ein Kurzzeitpflegeprojekt möglich ist. Aber sie selbst habe auch bald bemerkt, dass das Risiko für Kurzzeitpflege zu groß sei, bestehe doch die Gefahr, dass es viele Leerzeiten geben könnte.

Baubeginn ist 2006

Ja hre habe sie einen Bagger vor dem alten Gasthaus stehen sehen, der für den Abriss eingesetzt worden sei. Die Enttäuschung sei groß gewesen, denn der Traum sei weg gewesen. Zwei bis drei Jahre lag das leere Grundstück brach. Der Gedanke an ein Bauprojekt für die Kurzzeitpflege habe sie nicht losgelassen. "Jetzt probiere ich es", so ihr Wille. Sie habe einen Architekten mit einer Planung beauftragt. Eine Seniorenwohngemeinschaft mit Kurzzeitpflege sollte entstehen. Landratsamt und Krankenkassen hätten ihr zu verstehen gegeben, dass dies nicht machbar sei. Ein Projekt, bei dem es auch um die Pflege geht, müsse der Heimaufsicht unterliegen. So sei daraus die Idee einer stationären Pflegeeinrichtung mit acht Dauerplätzen und acht Kurzzeitplätzen entstanden. Für die Kurzzeitpflege seien vier Doppelzimmer vorgesehen gewesen. Baubeginn war Ende 2006. Während der vorausgegangenen Planungsphase habe es viele Vorschriften gegeben, die dazu geführt hätten, dass das Baugesuch elfmal geändert werden musste. Da sei es unter anderem um die Stellplätze und die Mauerabstützung gegangen. Monika Obstfelder sagt: "Wenn ich dies vorher gewusst hätte, hätte ich dieses Projekt nicht gemacht." "Aber bei der sich anschließenden Realisierung gab es wunderbare Leute, die mich unterstützt haben, ja dies sogar von der Heimaufsicht und den Krankenkassen."