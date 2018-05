Empfingen E-Biker sollten sich vernetzen

Empfingen. Der steigenden Anzahl an Teilnehmern und Interessenten mit E-Bikes gerecht zu werden, stellt für den Radtreff in diesem Jahr eine besondere Herausforderung dar. Die bereits teilnehmenden E-Bikes fahren bisher in den beiden bestehenden Leistungsgruppen mit, was nach Angaben des Vereins auch recht gut funktioniere.

Eine reine "Genuss-E-Bike-Gruppe" mit entsprechend moderater Streckenführung und Wegbeschaffenheit existiert bisher aber noch nicht und wäre nur unter Mithilfe von Interessenten einer solchen Gruppe machbar, da dafür aus den bereits bestehenden Gruppen kein Gruppenleiter vorhanden ist.

Der Radtreff des RV Adler Empfingen möchte deshalb alle Interessenten an einer solchen E-Bike-Gruppe motivieren, Kontakt mit anderen E-Bikern aufzunehmen und sich an den Terminen der Radtreff-Ausfahrten für gemeinsame Ausfahrten zu treffen.