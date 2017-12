Empfingen Die Leselust ist ungebrochen

Empfingen. Von wegen nur Smartphone. Die Leselust vieler Kinder und Jugendlichen in Empfingen ist heute wie früher ungebrochen. Kurz vor ihrem 20-jährigen Jubiläum im November kommenden Jahres ist die Bücherei eine nachgefragte Institution in Empfingen. Leiterin Ellen Wannenmacher sagt im Gespräch mit unserer Zeitung: "Während mancher großen Pause in der Schule werden hier innerhalb von 20 Minuten 60 bis 80 Medien ausgeliehen." Oft würden die Kinder darauf warten, dass der nächste Band einer Reihe erscheint und dann sofort zuschlagen. Nach den Autorenlesungen, die immer wieder stattfinden, seien die entsprechenden Schriftsteller stark nachgefragt, sagt Wannenmacher.

Der Medienbestand – dazu zählen neben Belletristik und Sachbüchern auch Gesellschaftsspiele, CDs und Filme – liegt derzeit bei rund 8800 Titeln. Im vergangenen Jahr sind rund 400 neue Titel dazugekommen. Für das Jahr 2016 verzeichnet die Statistik etwa 12 600 Ausleihungen. Und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene finden in der Bücherei Lesestoff. Im Bereich Belletristik zählt Wannenmacher 560 Titel für Erwachsene. Dazu kommen beispielsweise Rezeptbücher und Ratgeber. Einmal im Jahr sucht sich das Team um Wannenmacher, das noch aus Sylvia Fischer-Bok, Marianne Stribick und der Schulbeauftragten Elke Cyrisauch besteht, neue Spiele aus. Natürlich müsse auch regelmäßig etwas ausgeräumt werden, denn sonst würde der Platz nicht ausreichen.

Was Wannenmacher allerdings nicht aus dem Sortiment nimmt, sind jahrzehntelange Klassiker. Nach wir vor populär seien etwa "Die Drei Fragezeichen", "Pippi Langstrumpf", "Asterix" und­ "Harry Potter". Nachgefragt seien auch mehrsprachige Bücher. Zum Sprachenlernen seien Bilderbücher mit wenig Text ideal, sagt Wannenmacher.