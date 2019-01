Empfingen "Die Kirche verändert sich radikal"

Halter ging auch auf die Gebäudekonzeption ein, die derzeit in Arbeit ist. Dabei gehe es um die Bausubstanz und die Kosten des Unterhalts. Was muss für einzelne Projekte entwickelt werden? Halter sagte es deutlich: "Es gibt einen Sanierungsstau. Beispielsweise müsste in Empfingen das Dach der Kirche saniert werden. In Dettlingen bedarf es eines Kostenaufwandes von 1,6 Millionen Euro. Wir sind auf das Geld von der Erzdiözese Freiburg angewiesen." Die Kirchensteuereinnahmen sprudelten derzeit – aber wie lange? Die Bedeutung der Kirche nehme ab. Beim Gebäudekonzept gehe es immer um die Frage, was man sich noch leisten kann. "Welche Gebäude können und müssen wir veräußern? Früher hatten wir volkstümliche Strukturen." Die Kirche in ihrer jetzigen Form werde vergehen. "Was nicht vergeht, ist meine Gottesbeziehung, die Botschaft Gottes", so Halter. Dekan Halter wolle darauf Lust machen, diese Vorzeichen in der Arbeit zu sehen, Lust machen auf eine gelebte Christusbeziehung. "Tragen Sie mit, dass sich unsere Kirche radikal verändert. Wir werden eine neue Form der Kirche etablieren müssen. Wir müssen offen sein für eine neue Form der Kirche. Wir können unser Christsein leben mit anderen zusammen."

Halter ging auch auf die Visitation durch Weihbischof Peter Birkhofer ein, die am 8. und 9. Februar in Empfingen stattfindet. Dabei werde es intensive Gespräche geben. Am Samstag, 9. Februar, bestehe für die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, mit Birkhofer ins Gespräch zu kommen.

Mit Ulrike Brendle und Gemeindereferentin Antje Perktold als Putzfrauen gab es wieder einen humorvollen Sketch. Sie hatten allerhand zu erzählen. Nach dem offiziellen Programm gab es noch viel Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen.