Empfingen "Die Ideen sind nur so gesprudelt"

Empfingen. Die erste Schülerzeitung an der Grundschule in Empfingen heißt "Wir". Ihre mit Hochspannung erwartete Erstveröffentlichung war gestern in der großen Pause. Kaum haben die Schüler der Arbeitsgruppe (AG) Schülerzeitung ihre Stände aufgebaut, bildet sich auch schon eine Schlange. Die jungen Journalisten aus der dritten und vierten Klasse haben beispielsweise Albert Schindler, Empfingens Bürgermeister im Ruhestand, interviewt, und im Rottenburger Gefängnis mit einem Justizvollzugsbeamten gesprochen. Eine andere Geschichte heißt "Die Superomis: Wir wollen euch unsere Omas vorstellen". Auf der Seite "Lachen ist gesund" haben die Schüler Witze herausgesucht und sie mit ihren Lehrern oder gar Rektor Rudolf Linsenmann in Verbindung gesetzt.

Eines merkt man den Schülern an: Sie hatten sehr viel Spaß bei der Erstellung der Zeitung. Von der Ideenfindung bis hin zur fertigen Seite haben die Kinder – unter fachlicher Anleitung – alles selbst gemacht. Betreut wurden sie von dem Empfinger Redakteur im Ruhestand Reinhard Seidel und der Lehrerin Stefanie Groeger. 19-mal hat sich die AG getroffen, bis endlich die erste Ausgabe mit einer Auflage von 200 Exemplaren fert ig war. Für die Gruppe eine spannende Zeit, in der sie viele neue Erfahrungen gemacht und Herausforderungen bestanden haben. Ein Schüler berichtet: "Mir sind die Ideen nur so aus dem Mund gesprudelt." Ein anderer berichtet: "Manchmal ist es schwierig, die richtigen Worte zu finden."

Momentan sind die Schüler schon dabei, die nächste Ausgabe von "Wir" zu produzieren. Sie soll Ende des Jahres erscheinen. Ob darin wohl eine Geschichte über den neuen Bürgermeister Ferdinand Truffner, über Bayern-Torhüter Manuel Neuer oder gar ein Interview mit Rapper Eminem zu lesen sein werden? Zumindest sind das die Träume der Schüler. Fragt man sie heute, könnten sich viele von ihnen vorstellen, eines Tages beruflich in den Journalismus einzusteigen.