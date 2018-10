Empfingen Die Fische beißen einfachnicht an

Empfingen. Wasser und Wetter waren eigentlich ideal für das Herbstfischen, dennoch bissen die Fische nicht an. Die Mitglieder vom Fischereiverein Anker Empfingen hatten die Vermutung, dass das mit dem See- und Arbeitsdienst am Tag zuvor zusammenhängt: 13 Mitglieder arbeiteten engagiert fünf Stunden lang am und um den See herum. Unter anderem wurde Schilf zurückgeschnitten. Die Fischer vermuteten, dass dadurch die Fische unruhig wurden und das noch Auswirkungen am Tag danach gehabt habe.

Wasserpegel ist gesunken

Anker-Gewässerwart Andreas Walter berichtete, dass die Wasserqualität in Ordnung sei, aber der warme Sommer habe wieder das Pflanzenwachstum im See begünstigt. Auch der Wasserzulauf in den Tälesee sei sehr gering gewesen, wodurch der Wasserpegel sank. Der Müll am See halte sich hingegen in Grenzen.