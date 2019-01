Empfingen Die Empfinger "Bauklötzle" sind in Betrieb

Empfingen. "Solch ein Zimmer hätte ich auch gern", entfuhr es einer jungen Mutter, die ein echtes Aha-Erlebnis hatte, als sie im Containeranbau den kleineren Raum mit einer Sinnesecke zum Wohlfühlen zum Entspannen, betrat. "Es ist ein bisschen Luxus", so Karin Tielmann, Leiterin des Kindergartens "Die kleinen Strolche". Sie meint damit den Container-Anbau. Nichts fehlt, eine gute Heizung und Warmwasser ist da. Jetzt war es soweit. Die Gemeinde Empfingen hatte zu einem Tag der offenen Tür der neuen Modulanlage in der Kindertagesstätte Reichenhalden eingeladen. Die Modulanlage bekam den Namen "Bauklötzle". Karin Tielmann konnte neben Bürgermeister Ferdinand Truffner und Gemeinderäten viel Besucher begrüßen. Aktuell gibt es in der Kindertagesstätte zwei Ü3-Gruppen und eine U3-Gruppe. Der Container dient hauptsächlich für die Kinder als Konstruktionsraum mit vielen Bauteilen. Bürgermeister Ferdinand Truffner ging auf die gestiegenen Kinderzahlen ein. Bei der Kinderbetreuung habe die Gemeinde Nachholbedarf.