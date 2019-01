Empfingen Die "Bauklötzle" sind in Betrieb

Empfingen. In diesem Raum soll man "snoezelen" können. Das ist eine Wortschöpfung aus den beiden niederländischen Verben "snuffelen" (kuscheln, schnuffeln) und "doezelen" (dösen). In Wikipedia ist darüber zu lesen: Darunter verstehe man einen gemütlichen, angenehm warmen Raum, in dem bequem liegend oder sitzend, umgeben von leisen Klängen und Melodien, Lichteffekte betrachtet werden. Ein Raum für die Kinder also, in dem man "runterkommen" kann,

"Es ist ein bisschen Luxus", so Karin Tielmann, Leiterin des Kindergartens "Die kleinen Strolche". Sie meint damit den Container-Anbau. Nichts fehlt, eine gute Heizung und Warmwasser ist da. Ja, warm und kuschelig ist der Anbau, berichtete Tielmann bereits Ende November 2018, als der Schwarzwälder Bote die Gelegenheit bekam diesen Containeranbau zu besichtigen, zusammen mit einer Gruppe von Kindern (wir berichteten).

Jetzt war es soweit. Die Gemeinde Empfingen hatte zu einem Tag der offenen Tür der neuen Modulanlage in der Kindertagesstätte Reichenhalden eingeladen.