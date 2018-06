Empfingen Die alte Satzung genügt nicht mehr

Empfingen. Besonders erfreulich war, dass sich alle zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder erneut zur Wahl stellten und ebenfalls einstimmig gewählt wurden. Der Vorsitzende Ralf Schima gab einen umfassenden Überblick über das Vereinsjahr 2017. Die SGE ist als Mehrspartenverein mit nahezu 900 Mitgliedern der größte Empfinger Verein. Ein großes Projekt ist die Sanierung des Rasenspielfelds, das von Freitag bis Sonntag, 7. bis 9. September, eingeweiht wird. Ein großes Sportwochenende samt einem Jugendturnier ist in Vorbereitung. Nachdem die Gemeinde den Zuschuss für die Sportplatzsanierung zugesagt bekommen hat, konnte mit den Arbeiten begonnen werden. Die SGE wird sich an den Gesamtkosten von 400 000 Euro mit zehn Prozent in Eigenleistung beteiligen. Weitere freiwillige Helfer an den Sanierungsarbeiten sind erwünscht.

Aktivitäten der Sparten

Der Vorsitzende ging auch auf die Aktivitäten der einzelnen Sparten ein. Erfreulich sei die Neuausrichtung der Abteilung Fußball. So hat Empfingen I in der Bezirksliga im zu Ende gegangenen Spieljahr den siebten Platz erreicht. Als Aufsteiger kam Empfingen II in der Kreisliga A2 auf den zwölften Rang und hat damit den Klassenerhalt geschafft. Im Jugendbereich ist ein Spielermangel unverkennbar. Deshalb wird die SGE bei den A- und B-Junioren mit Nachbarvereinen Spielgemeinschaften bilden.