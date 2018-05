Empfingen Der Theoretiker und die Praktikerin

Kennengelernt haben sich Gudrun und Holger Dopp vor 54 Jahren in Wiesbaden bei einer Tanzstunde. Sie war damals schon eine erfahrene Tänzerin, Holger Dopp war frisch dazu gestoßen. Ihr Lieblingstanz sei "Letkiss" gewesen, schwärmen die beiden. Geheiratet wurde dann am 24. Mai 1968 in Taunusstein, kirchlich am 1. Juni in Salzgitter-Lichtenberg. Fünf Kinder sind das Ergebnis ihrer Ehe (’72, ’75, ’78, ’81 und ’86), vier Mädchen und ein Junge. "Alle haben ihren Weg gemacht, zurückblickend ist es super gelaufen", sagt Holger Dopp. In Empfingen hat es die Kinder nicht gehalten, sie leben unter anderem in Frankfurt und in Wien. Fünf Enkel haben die Dopps bereits. Im Sommer kommen noch Zwillinge dazu. Die Goldene Hochzeit wird im engen Familienkreis am 2. Juni gefeiert.