Empfingen "Der physikalische Beweis ist erbracht"

Können Sie kurz erklären, warum eine Zündung per Mikrowelle Kraftstoff spart?

Im Gegensatz zur herkömmlichen Zündkerzenzündung, die an einem einzigen Punkt ausgeführt wird, zünden wir nahezu simultan im gesamten Brennraum. Dadurch läuft die erzeugte Verbrennung schneller und effektiver, etwa 100 Kelvin kälter, ab. Genau hier liegt das Einsparungspotenzial in puncto Kraftstoff, dessen Energie nicht so sehr in der Wärmeerzeugung verloren geht, sondern vermehrt in Kraft umgewandelt werden kann. Folglich können bei der selben Motorleistung signifikante Mengen an Treibstoff eingespart werden.

Gibt es schon einen Prototyp des Motors mit Mikrowellenzündung?

Ja, wir betreiben einen unveränderten Serienmotor mit unserer Zündtechnologie.

Was sind Ihre nächsten Schritte in Sachen Mikrowellenzündung?

Wir beginnen, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um der Welt mitzuteilen, dass es mit unserer Raumzündung eine neue innermotorische Lösung gibt, unsere derzeitigen Klimaprobleme erheblich zu reduzieren.

Gibt es einen Termin zur Markteinführung?

Nein – wir werden die Technologie an ein geeignetes Unternehmen veräußern, das in der Lage ist, unsere Entwicklung zur Serienreife zu bringen.

Was ist die größte Hürde, die Sie nun noch überwinden müssen, bevor die Zündung serienfertig in Autos eingebaut werden kann?

Wir haben alle großen technischen Hürden hinter uns. Der physikalische Beweis ist erbracht und die Effekte der Raumzündung sind messtechnisch dokumentierbar. Mit den vertrieblichen Aufgaben, die wir nun angehen, werden sicherlich weitere Hürden zu überwinden sein.