Empfingen Der Blick durch die "Promille-Brille"

Alkohol, moderiert von Gertrud Teller: Zu diesem Themenkomplex wurden viele Fragen gestellt. Wer war schon auf einem Fest? Habt ihr schon gesehen, ob jemand zu viel getrunken hat? An was kann man dies erkennen: Gleichgewichtsprobleme, Übergeben, Einschlafen. Einer der Schüler erzählte, dass er dies schon bei der Empfinger Beatparade gesehen hat.

Angesprochen wurde das Jugendschutzgesetz. Was für alkoholhaltige Getränke gibt es? Was macht der Alkohol mit unserem Körper? Entlang einer Schnur wurde versucht, die einzelnen Getränke entsprechend ihres Alkoholinhaltes zu gewichten.

Bei Team-Arbeit ist Absprache sehr wichtig

Mit einer "Brille", mit der man nur verschwommen sehen konnte (1,5 Promille und 0,8 Promille simuliert), mussten die Schüler durch einen Parcours gehen, ein Schloss öffnen. Grundsätzlich gilt, so Gertrud Teller: Ich muss wissen, was in meinem Glas ist.

"Nikotin", moderiert von Maria Vitale: Wer hat schon Erfahrungen mit dem Rauchen, lautete die Einstiegsfrage. Warum wird geraucht? "Frust abbauen, es ist cool, schlechter Einfluss", waren die Antworten.

Die Gruppe ging aber auch der Frage nach, warum Jugendliche nicht rauchen beziehungsweise aufhören wollen. Darauf wurden verschiedene Antworten gegeben: Es kostet zu viel Geld, die Kinder und Jugendlichen wollen nicht krank werden, keinen Ärger mit den Eltern, die Kleidung stinkt oder sie wollen nicht süchtig werden.

Anhand eines großen Zigarettenmodells wurde erläutert, was es an verschiedenen Giftstoffen in einer Zigarette gibt. "Habt ihr gedacht, dass so viele giftige Stoffe drin sind?" Alle zeigten sich sehr erschrocken.

Mobbing, moderiert von Melanie Spissinger: "Hattet ihr Mobbing schon in der Klasse?", so die Einstiegsfrage. Was ist in deinen Augen Mobbing? Beleidigungen, Erpressungen, Bedrohen, Schlagen. Wann ist es Mobbing? Ist es noch Spaß oder schon eine Beleidigung? Spaß ist es nur, wenn der Betroffene darüber lachen kann. Wie erkennt man, ob es noch Spaß ist oder schon eine Beleidigung? Was muss man tun, wenn es kein Spaß mehr ist? Sich entschuldigen, war die Antwort.

Beim Thema Kooperation, moderiert von Ines Hütter, ging es beim Turmbau aus fünf bis sechs Holzklötzen darum, beim Zusammenarbeiten gemeinsam zu einem Ergebnis zu kommen. Dabei war das sich Absprechen sehr wichtig.

Insgesamt zeigte dieser Präventionsunterricht, dass die Schüler viel über die Gefahren wissen, aber bislang nicht alle bereit sind, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Mehrere Stellwände luden dazu ein sich mit den einzelnen Themenbereichen intensiv auseinanderzusetzen, ja man ging miteinander die einzelnen Punkte und Fragestellungen durch.