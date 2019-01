Das erste Spiel des Empfinger Hallenfußball-Cups hat die SG Weildorf/Bittelbronn mit 1:0 gegen die SGM Sulz/Sigmarswangen gewonnen. Empfingen (db). Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner, SGE-Vorsitzender Ralf Schima und Sportkreispräsident Alfred Schweizer hatten das Turnier am Abend eröffnet. Am heutigen Mittwoch, 9. Januar, wird der zweite Spieltag ausgetragen. Dabei stehen sich in einer Gruppe sieben Teams gegenüber. Spielbeginn ist um 18 Uhr. Mit dabei ist auch der Bezirksligist SG Empfingen. Favorit ist der Landesligist FC Holzhausen. Weitere Teilnehmer sind Bochingen, Stetten bei Haigerloch, Sulz/Sigmarswangen II, Beihingen und der FSV Schwenningen. Auch abseits des Spielfelds ist Spannung geboten. Denn die Verlosung der Tombola findet am kommenden Samstag, 12. Januar, gegen 20 Uhr in der Halle statt. Im Anschluss werden die Preise ausgegeben. Weitere Termine, an denen man die Gewinne abholen kann, sind: Dienstag, 15. Januar, von 18 bis 20 Uhr und am Samstag, 19. Januar, von 15 bis 17 Uhr. Es gibt fünf Hauptpreise und viele Sachpreise. Lose gibt es in der Halle.