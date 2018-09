Empfingen Demografie erfordert neue Konzepte

Die meisten Menschen wollten auch im Alter in ihrer gewohnten Umgebung wohnen bleiben. Erst wenn es nicht mehr ginge, würden sie umziehen, dann oft in ein Pflegeheim. Entscheidend sei allerdings der Zeitpunkt, an dem sich jemand mit der Frage "Wie will ich im Alter leben" auseinandersetzt. Je früher jemand darüber nachdenke, desto mehr Wahlmöglichkeiten habe man.

Für Engel gibt es drei grundlegende Fragen zu klären: Was kann ich tun, wenn ich so lange wie möglich in meinem vertrauten Zuhause wohnen bleiben möchte? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich noch einmal umziehen und mich neu orientieren möchte? Welche Alternativen gibt es, falls einmal Hilfe und Pflege nötig werden? Bevor man die Weichen für die Zukunft stellt, müsse man sich selbst gründlich einschätzen. Dabei sei es auch wichtig, sich von Angehörigen unterstützen zu lassen, sich professionell beraten zu lassen.

Viele Beratungsangebote

Im Detail setzte sich Bärbel Engel noch mit den zu Beginn genannten Bereichen auseinander. Beratungsangebote gibt es im Landkreis viele, so beispielsweise die Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle in Trägerschaft der katholischen Spitalstiftung in Horb, das Landratsamt beziehungsweis Kreissozialamt mit Pflegestützpunkt und Betreuungsbehörde, der Sozialdienst im Krankenhaus, kirchliche Beratungsstellen wie Diakonie und Caritas, der VdK mit seiner Wohnberatung.

Für das Zuhause Leben gebe es Unterstützung durch ambulante Pflegedienste, Tagespflege, Haushaltshilfe, Hausnotruf, Wohnraumanpassung und anderes mehr. Engel sprach auch noch das Betreute Wohnen an, das oft verwechselt werde mit einer Komplettbetreuung. Am Ende ihres Vortrages forderte Engel auf, sich zeitig über das Leben im Alter Gedanken zu machen und auch die Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen.