Empfingen Dekan Halter: "Wir zeigen uns mit Gott!"

Dekan Halter in seiner Predigt: "Heute treten wir in die Öffentlichkeit hinaus, wir machen die Türen auf. Wir zeigen uns mit Gott. Wir zeigen Flagge. Wir zeigen eine sichtbare Kirche für den unsichtbaren Gott. Wir bekennen uns gemeinsam zu Gott, den wir in der Monstranz durch die Straßen tragen."

Angeführt von den Klängen des Musikvereins, Fahnenabordnungen der Feuerwehr, des Männergesangvereines Empfingen, des Schützenvereins und Trachtenträger der Kulturgemeinschaft, bezeugten viele Empfinger Christen in der Öffentlichkeit, was ihnen lieb und wichtig ist. An drei Stationen waren festlich geschmückte Altäre aufgebaut, an denen gebetet und gesungen wurde.

Die drei Altäre waren beim Heimatmuseum durch den Heimatkreis, beim Sängerheim durch den Männergesangverein und auf dem Parkplatz bei der Kirche durch das Gemeindeteam und Kinder geschmückt worden.