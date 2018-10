Empfingen "Das Wassersparen ist auch bei uns wichtig"

Empfingen-Wiesenstetten. Um das Feuer zu löschen, kamen acht der aktuell zwölf Jungfeuerwehrleute mit Blaulicht und Martinshorn angefahren. Ihre Truppe besteht hauptsächlich aus Jungen, ein Mädchen ist aber auch dabei. Ihr Löschfahrzeug hält bei der Gefahrenstelle. Sie transportieren in diesem 200 Liter Wasser und 200 Liter Schaum.

Zuerst steigt Lukas Krauter, 16 Jahre und Gruppenleiter des Einsatzes, aus und nimmt die Lage in Augenschein. Dann entscheidet er, was zu tun ist und gibt die Anweisungen. Als Erstes wird die Wasserversorgung hergestellt. "Wann löschen sie denn endlich?", fragt ein kleiner Junge seine Mutter ungeduldig. Schließlich der Gruppenleiter: "Wasser marsch!" Die Jugendfeuerwehrleute löschen aber nicht nur das Brandobjekt, sondern sorgen auch dafür, dass die umliegenden Felder nicht ebenfalls in Brand gesteckt werden. Es raucht sehr stark, die Flammen werden immer kleiner. Nun tritt ein etwa Zehnjähriger vor, er hält eine Wärmebildkamera in der Hand. Mit dieser nähert er sich dem Brandobjekt, ein anderer löscht zielgenau. "Das Wassersparen ist auch bei uns wichtig, darum versuchen wir, gezielt zu löschen", erklärt der Feuerwehrkommandant den Zuschauern. Nach ungefähr neun Minuten ist der Einsatz beendet.

Marc Link, Jugendwart der Jugendfeuerwehr seit zehn Jahren, erzählt, dass es regelmäßige Treffen für die Nachwuchsfeuerwehrleute gibt. "Wir treffen uns alle zwei Wochen und der Einsatz heute ist für die Jugendlichen wie eine gewöhnliche Übung." Dem Team können bereits Achtjährige beitreten und ab 18 Jahren geht es für die Jugendlichen dann ab zur aktiven freiwilligen Feuerwehr.