Empfingen Das Empfinger Floß erreicht den zweiten Platz

Bürgermeister Truffner kam auf eine spaßige Idee: Wenn der Musikverein ja an der Kirbe am Sonntag spielt, dann könnte er doch beim Kübelesrennen auf dem Neckar mit einer Mannschaft mitmachen. Und ein besonderes Highlight: Diese Mannschaft könnte doch auch mit ihren Instrumenten spielend am Rennen teilnehmen. Funktioniert das? Vorher brauchte es aber einen Testlauf im Tälesee in Empfingen. Truffner versprach dem Musikverein Empfingen für das originelle Mitmachen ein Fass Bier.

Gesagt, getan: Stefan Hellstern, Alexander Molitor, Patrick Brändle, Peter Schmid, Fabian Baiker und Tim Hellstern vom Empfinger Musikverein setzten die Idee um. Sie trafen sich an einem Samstag im Schuppen von Ralf Hellstern. Es wurde gehämmert und geschraubt – ein selbstbemaltes Segel machte die Sache perfekt.

Dann war es soweit – der Testlauf am Tälesee stand an. Kann sich das Floß überhaupt über Wasser halten? Stefan Hellstern mit der klei nen Trommel, Alexander Molitor mit seiner Trompete, Peter Schmid mit seinem Saxofon, Fabian Baiker mit seiner Trompete, Tim Hellstern mit dem Tenorhorn, machten es sich auf dem sichtlich beengten Floß gemütlich. Patrick Brändle zog das Floß im Tälesee herum und achtete darauf, dass es nicht kenterte.