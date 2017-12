Empfingen Das Bild "Maria mit dem Kind" ist ein Kernstück

Die evangelische Kirchengemeinde Empfingen lädt schon seit vielen Jahren ein, dieses Hausgebet gemeinsam im Gemeindehaus zu feiern. Zusammen mit dem Singkreis stimmte eine kleine, ökumenisch zusammengesetzte Gruppe das Adventslied "Macht hoch die Tür" an, bevor Georg Neumann, der gewählte Vorsitzende der Kirchengemeinde das Gebet eröffnete: "Mitten im Advent sind wir heute Abend zusammengekommen. Warum sind wir hier? Was bewegt uns in diesen Tagen?" Reihum wurde anhand der Liturgievorlage dann das Hausgebet im von Angelika Gamerdinger gemütlich dekorierten Gemeindehaus gefeiert. Kernstück jedes dieser Hausgebete ist ein Bild. Dieses Jahr ist es das Kunstwerk "Maria mit dem Kind und dem Johannesknaben" von Jörg Breu dem Älteren (1475- 1537).

Viele Entdeckungen machten die Besucher an diesem Kunstwerk, auch kleinste Details wurden bedeutsam. Engagiert beteiligten sich die Besucher und beschrieben präzise viele Aspekte des Bildes, zumindest deutlich mehr als die gedruckte Beschreibung, die anschließend gemeinsam aus dem Textheft gelesen wurde. "Hoffnung, die weiterträgt", so das Thema des diesjährigen Hausgebets. Als biblische Grundlage diente die Geburtsgeschichte und Namensgebung von Johannes, der später auch der Täufer genannt wurde. Sein Name bedeute "Gott hat Gnade erwiesen". Das erfuhren die Besucher. Und: Über diese besondere Geburt und die ungewöhnliche Namenswahl sei damals in der ganzen Gegend gesprochen worden und die Menschen hätten gestaunt über diese Geschichte Gottes mit Elisabeth und Zacharias, die im Lukasevangelium aufgeschrieben wurde. Jedes neugeborene Kind, Johannes und ganz besonders das Kind in der Krippe, seien Hoffnungszeichen.

Die Verfasser des Hausgebets formulierten diese Per­spektive so: "Es gibt mehr als mich. Es gibt mehr als jetzt. Es gibt mehr als hier." "Seht die gute Zeit ist nah", intonierte der Singkreis als Kanon, und mit dem englischen Lied "Joy to the world" gab es einen Vorgeschmack auf die Weihnachtsfreude im Gemeindehaus.