Das Dach über dem Eingang der Empfinger Grundschule ist undicht. Monika Fuhl vom Architekturbüro Häfele in Tübingen erläutert dem Technischen Ausschuss ihre Vorgehensweise. Sie sagt: "Wir warten einen Regentag ab, um dann nachzuschauen, was das Problem ist." Die Reparatur müsse in den Herbstferien stattfinden, da auf jeden Fall eine Leiter aufgestellt werden müsse. Eine Leiter berge für Kinder immer eine Gefahr. Die Gemeinde hat für die Maßnahme rund 27 000 Euro Euro im Haushalt eingeplant. Foto: Begemann