Empfingen Corona-Krise: Autokino startet am 14. Mai

Am vergangenen Samstag haben schon die ersten Aufbauarbeiten begonnen. Auf dem ehemaligen Verkehrsübungsplatz zwischen dem Rasen- und dem Kunstrasenplatz werden die Fahrzeuge vor der Bühne platziert. "Mit einer LED-Wand ist eine gute Sicht garantiert und der Ton kommt direkt aus dem eigenen Autoradio", heißt es in der Pressemitteilung des JKV. Dabei werden nicht nur aktuelle Kinofilme gezeigt, sondern ebenfalls einzelne Events stattfinden.

Start des Autokinos ist am Donnerstag, 14. Mai, mit den Filmen "Jumanji" und "Once upon a time in Hollywood". Eventtage sind in der Regel Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sowie Feiertage. Der Eintritt soll 12 Euro kosten. Es seien Plätze für 110 Autos vorhadnen. Die Organisatoren seien in Gesprächen mit weiteren Künstlern, die das Autokino ergänzen könnten. Außerdem soll das Autokino für Gottesdienste genutzt werden.