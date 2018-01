Empfingen Chorleiterin König erhält viel Lob

An den großen Seniorennachmittag im Advent in der Tälesee-Halle erinnernd, bei dem Bürgermeister a.D. Albert Schindler ein Paket aus der Dekoration aussuchen durfte, dies mit leerem Inhalt, stellte Halter fest, dass viele Dinge sehr schön verpackt seien, aber keinen Inhalt haben. Der Inhalt sei heute weniger gefragt. "Wie ist es beim Kirchenchor? Verstehen Sie was Sie tun als Sänger und Sängerin? Verstehen Sie, warum Sie es tun? Durch den Gesang sollen die Texte verstehbar werden. Liturgie ist auch Kommunikation, Dialog mit Gott. Die himmlische und irdische Welt verbinden sich."

Die sehr guten Probenbesuche waren auch Thema. Bei 44 Proben und neun kirchlichen Auftritten haben IIse Gaus und Anton Reich nie gefehlt. Sie wurden zur Sängerin und zum Sänger des Jahres 2017 ernannt. Auch weitere Sänger hätten sehr wenig gefehlt. Dieses Jahr soll es am Sonntag, 1. Juli, einen Ausflug zur Brauerei Rothaus in Grafenhausen geben.