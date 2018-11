Empfingen Bunte Auswahl von Pop-Rock bis Polka

Mit "Poet and Peasant Overtüre" (Ouvertüre zu Dichter und Bauer) ging es um eine verzwickte Liebesgeschichte mehrerer Personen, an deren Ende jeder seinen passenden Partner bekommt.

Mit "African Symphony" wurden die Konzertbesucher zu einer Reise nach Afrika, der Wiege der Menschheit, eingeladen. Mehr als 3000 verschiedene Völker mit unterschiedlichsten Kulturen und Sprachen sowie viele wild lebende Tiere nennen diesen Kontinent ihre Heimat.

Mit dem Konzertmarsch "Salemonia" startete der Musikverein in den zweiten Teil seines Konzertes. Erinnert wird damit an eine Anregung der Gemeindeverwaltung Salem, aus der eine populäre Großveranstaltung mit einigen zehntausend Besuchern hervorging – drei Tage Unterhaltung mit fünf veranstaltenden Musikvereinen.

Die Empfinger Musiker zeigten sich in allen Genres des Musikschaffens zuhause. So schalteten sie gekonnt mit "Goldplay on Stage" vom Konzertmarsch in das Genre des Pop-Rocks um. Zu hören waren die bekanntesten Hits von Coldplay "Clocks", "Lost!" und "Viva la Vida".

Mit "Borsicka Polka", die zu den Klassikern unter den Polkas gehört, ging es weiter. Dieses Stück ist eine absolute Stimmungskanone. Im richtigen Tempo geht in jedem Festzelt die Luzi ab, so Walter in ihrer Moderation.

Mit "New York, New York" läuteten“ die Musiker das Ende des Konzertes ein. Mit viel Begeisterung, lange anhaltendem Beifall und Zugabe-Rufen dankten die Konzertbesucher den Musikern für ihre hochklassige Leistung. Die Musiker dankten mit einem Ausschnitt aus "African Symphony".

Zwei verdiente Musiker galt es noch zu verabschieden. Bruno Fischer war 57 Jahre aktiver Musiker, Karl-Anton Hellstern sogar 61 Jahre aktiver Musiker. Für beide gab es neben den Präsenten viele lobende Worte.

Im Nachgespräch zeigte sich Dirigent Uwe Wagner sehr zufrieden. Besonders die "Poet and Peasant Overture" sei unheimlich schwer. "Es ist ein Oberstufenstück. Matthias Brendle mit der Oboe und Peter Schmid mit seinem Altsaxofon zeigten hier als Solisten ihre Klasse."