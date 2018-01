Empfingen Bürgertreff bringt Leben nach Tumlingen

Waldachtal-Tumlingen. Jetzt soll das gemütliche Ambiente des Dorflokals Schenke & Mehr nochmals aufgepeppt werden. Farblich passend zum großen Ziffernblatt soll das Dorflokal innen einen neuen Anstrich bekommen. Für das neue Ambiente, dies hob Regina Martini vom Vorstandsteam bei der Hauptversammlung hervor, wolle man neue bequeme Sitze anschaffen.

"Dieses Jahr wollen wir unseren Freisitz auf der Westseite der Schenke verwirklichen", erklärte Regina Martini. "Dann können unsere Gäste bei einem Gläschen die Abendsonne genießen." Jahrzehnte lang galten die Schankwirtschaften als Mittelpunkt des Dorflebens. Die klassischen Wirtshäuser sind bundesweit weiter rückläufig. Zu Anlässen wie Hochzeiten, Frühschoppen, Sonntagsschmaus oder Vereinstreffen: In der Dorfschänke traf man sich regelmäßig in geselliger Runde. "Die Aufgaben der Dorfschänke hat in Tumlingen seit fast fünf Jahren die Schenke & Mehr mit Erfolg übernommen", stellte Carla Dikkers vom Vorstandsteam heraus und freute sich: "Wir hatten an 142 Tagen geöffnet." 2017 gab es elf Veranstaltungen des 171 Mitglieder zählenden Fördervereins und eine Hochzeit. Viele Künstler-Perlen der Gemeinde Waldachtal wird hier eine Plattform geboten: "Der aus Lützenhardt stammende Trompeter Andreas Geiger und seine Band Patchwork haben bei uns ein Konzert der Superlative geboten", betonte Dikkers. Die Teamarbeit beim Förderverein funktioniere wirklich gut. Die meisten Wirtsdienste leisteten die beiden Martinis: Regina und Tanja. Inzwischen, so Dikkers, könne man neben den eigenen Familienmitgliedern auf einen festen Pool an Helfern zurückgreifen. Besonderer Dank gelte Hobbykoch Heinz Kratzer aus Hörschweiler. Hinter den Kulissen leisteten Ruth Kugler und Rainer Sturm wertvolle Arbeit. Einige tausend Gäste besuchten in den vergangenen Jahren die Dorfschenke.

Partys sind beliebt