Empfingen Bürgermeister Truffner tritt gegen Pfarrer Gruber an

Am Sonntag, 30. September, gibt es einen Gottesdienst zum Erntedankfest in der Kapelle beim Friedhof, mit Taufe und dem Bericht der Konfirmanden über die Aktion für den Tafelladen in Sulz. Mesnerin Emma Galwas schmückt den Altar mit vielen Lebensmitteln, Gemüse und Obst. Anschließend serviert der Männerkochkurs im Evangelischen Gemeindehaus ein Mittagessen. Gulasch und eine vegetarische Variante sowie ein Salatbuffet sind im Angebot, natürlich auch Kaffee und Kuchen.

Nachmittags können Mutige jeden Alters den elf Meter langen Bungee-Run ausprobieren. Bungee Run ist seit Jahren ein beliebtes Wettbewerbsgerät. Bei dieser horizontalen Variante des Bungee-Jumping können Wettbewerbe ausgefochten werden. An Bungeegummis festgezurrt, wird um jeden Zentimeter hart gekämpft. Auf diesem Gerät werden sich Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner und Pfarrer Christoph Gruber vor dem evangelischen Gemeindehaus am Weiherplatz um 15 Uhr einem Wettkampf stellen. Außerdem gibt es für Kinder Riesenseifenblasen.