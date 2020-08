Empfingen Nach Anti-Corona-Demo: Bürger üben Kritik

"Wir alle haben ein Recht auf Leben. Bitte schützt uns. Bitte tragt Maske"

Für Obstfelder sei die Demo ein Schlag ins Gesicht. Mit ihrem Team beriet sie, wie man eine Gegendemo umsetzen könnte. Dazu sollten auch die Heimbewohner und Tagesgäste mit ins Boot geholt werden. Alle seien der Meinung gewesen, dass etwas getan werden sollte. So entstand ein Leintuch mit dem Schriftzug "Wir alle haben ein Recht auf Leben. Bitte schützt uns. Bitte tragt Maske". Das Leintuch wurde so aufgehängt, dass es auch von vorbeifahrenden Autos zu lesen war. Zudem versammelten sich alle Heimbewohner, die Tagesgäste, die Pflegekräfte und der gerade anwesende Arzt Dimitri Fledman vor dem Rosengarten, versehen mit Mund- und Nasenmasken, um zu zeigen, dass sie alle am Leben hängen und froh sind, dass sie geschützt werden. Gerätselt wurde noch, wie viele Demonstranten es wohl sein werden? Würden sie am Pflegehaus Rosengarten vorbei kommen?