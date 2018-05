Empfingen Brückenbau-Aktion für Besucher

Das Team sei gespannt und freue sich über viele Besucher, junge und ältere, aus Wiesenstetten, Dommelsberg, Empfingen, Mühlheim und Renfrizhausen. Dort in Renfrizhausen in der Michaelskirche wird am Sonntag, 27. Mai um 10.30 Uhr gemeinsam gefeiert. Ab 10 Uhr gibt es bereits den Stehkaffee.

Weitere gemeinsame Gottesdienste gibt es am Sonntag, 26. August, auf dem Wandbühl beim Kloster Kirchberg und am Reformationstag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Kilianskirche in Mühlheim.