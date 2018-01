Empfingen "Bild der Landwirtschaft in der Gesellschaft ist verzerrt"

Im Rahmen der Vortragsreihe "Kopfsache" referierte sie im Dorfgemeinschaftshaus vor Landwirten aus den Kreisen Freudenstadt, Rottweil und Tübingen sowie dem Zollernalbkreis. Die Landwirtschaftsämter aus diesen vier Landkreisen waren auch gemeinsam Veranstalter. Moderator war Jan Rebehn vom Landwirtschaftsamt Rottweil. Eigentlich war Sabine Leopold schon im letzten Jahr zu dieser Veranstaltung eingeladen, musste aber krankheitsbedingt kurz zuvor absagen. Leopold kam jetzt direkt von Berlin und brachte von der Grünen Woche die Fragen mit: Wie muss ich vermarkten? Muss ich ein Hoffest machen? Leopold sagte: "Ich möchte über das Bild der Landwirtschaft sprechen. Welche Art von Öffentlichkeitsarbeit sollten wir betreiben", so Leopold fragend. Sie selbst sei ein Fan von Kolumnen, da man dort doch manches schreiben könne, was nicht jedem gefällt.

Imageproblem ist schon alt

Das Bild der Landwirtschaft sei in der Gesellschaft sehr verzerrt. "Hatte der Landwirt früher in der Gesellschaft einen anderen Stand?", fragte sie. In der Stadt sei der Landwirt schon immer der "dumme Bauer" gewesen. Schon allein das zeige, dass das Imageproblem der Landwirtschaft älter sei. Die Gesellschaft erkenne heute aber an, dass Landwirte auch Diskussionspartner sind. "Aber das eigentliche Problem des verzerrten Bildes heute sind die Medien", so Leopold. Mittlerweile kämpften nicht nur die Bauern ums Überleben, sondern auch die Medien. Sie brauchen dringend Themen, die man schnell verstehen kann, so etwa Essen und Umwelt. Die Medien sollten sich nach Meinung von Leopold mehr bei den Landwirten informieren, durchaus auch mal eine Reportage vor Ort machen. Es sei schwieriger, bei manchen Themen in die Tiefe zu gehen als einfach Oberflächliches kritiklos zu übernehmen.