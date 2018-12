Empfingen Bei den Ökopunkten muss man kreativ sein

Deshalb schlug Gebhard Gfrörer vom Ingenieurbüro Gfrörer vor, dass bei der einzigen noch freien Fläche hinter dem Netto ein Gründach vorgeschrieben wird, wenn dort ein Flachdach vorgesehen ist. Auch künftig werde man in anderen Gebieten wohl nicht ohne eine vorgeschriebene Begrünung von Flachdächern auskommen, so Gfrörer. "So ein Gründach macht mindestens 10 000 Ökopunkte aus." Für Gemeinden würde es immer schwieriger, Ausgleichsflächen zu finden, bestätigte auch Hauptamtsleiter Theo Walz. "Da muss man manchmal echt kreativ sein." Wenn nichts mehr geht, könne man sich auch bei der Flächenagentur Baden-Württemberg "freikaufen". Im aktuellen Fall könnten das ungefähr 17 000 Euro sein.

An Revierförster Achim Walter gerichtet, erklärte Gfrörer, dass auch Maßnahmen im Wald durchaus Ökopunkte bringen könnten. "Da mach ich mich mal schlau", antwortete Walter. Auch landwirtschaftliche Flächen können das Ökokonto füllen. "Ein Landwirt aus Rottweil hat seine Fläche zur Flora-Fauna-Habitiat (FFH)-Mähfläche zur Verfügung gestellt", berichtete Gfrörer.

Er beruhigte allerdings die Gemeinderäte, dass 31 866 Ökopunkte sich schlimmer anhören als sie sind. "In Sulz hat es bei einer Maßnahme zuletzt ein Defizit von 400 000 Ökopunkten gegeben und am Anfang unserer Berechnung standen wir für unseren vorliegenden Bebauungsplan auch ungefähr bei dieser Höhe."