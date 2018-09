Empfingen Bald schnelles Internet für Dommelsberger

Nach Informationen der Empfinger Gemeindeverwaltung werden zunächst von Dettensee her kommend bis nach Mühringen Lehrrohre verlegt, in die später ein Glasfaserkabel eingelassen werde. Die Anlieger in der Dommelsberger Schloßstraße und der Dorfstraße sollen dann die Möglichkeit haben, einen Glasfaserdirektanschluss gegen Kostenbeteiligung zu erhalten. In einem zweiten Schritt werde ein neuer Kabelverzweiger aufgestellt, der höhere Bandbreiten für eine bessere Breitbandversorgung in Dommelsberg ermöglicht.

Der Breitbandausbau werde voraussichtlich Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Ab dann werde das Unternehmen brain4kom eine Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s anbieten.

Noch bis voraussichtlich zum 31. Oktober kann es im Bereich der Schloßstraße vereinzelt zu Verkehrsbehinderungen kommen.