Empfingen Autofahrer ignoriert Polizisten und wartende Kinder

Zunächst gab es ein wenig Theorie. Wie geht man richtig über die Straße? "Wer weiß es schon?", so die Frage von Scheuermann. Wenn ich nicht über die Straße will, wo muss ich laufen? Auf dem Gehweg und immer an den Häusern entlang. Das heißt, wenn ich mit einem Erwachsenen unterwegs bin, muss der Erwachsene immer am Bordstein entlanglaufen und das Kind innen. Was muss ich zuerst tun, wenn ich vom Gehweg über die Straße gehen will? Am Bordstein anhalten, je zweimal nach rechts und links schauen und warten bis das Auto hält. So gab es weitere Fragen.

Dann ging es hinaus zum Zebrastreifen vor der Schule. Dort wurde praktisch geübt, was man tun muss, bevor man auf dem Zebrastreifen über die Straße geht. Mehrere Autos kamen, hielten direkt vor dem Zebrastreifen oder weiter weg an. Ein Auto kam erst auf dem Zebrastreifen zum Stehen. Scheuermann machte darauf aufmerksam, dass die Autos vor dem Zebrastreifen anhalten sollen, nicht mehrere Meter davor.

Und es passierte, was man immer wieder erlebt, wenn man zu Fuß unterwegs ist: Ein Autofahrer ignorierte, dass beim Zebrastreifen die Polizei und Kinder standen und wollte nicht anhalten. Der Autofahrer wurde aber von Scheuermann angehalten und belehrt. Natürlich gab es eine Ausrede. Was wäre wohl passiert, wenn ein Kind auf dem Zebrastreifen gerade die Straße überquert hätte? Für die Kinder war es ein eindrucksvolles Erlebnis, das zeigte, dass man auch beim Zebrastreifen gut aufpassen muss, bevor man die Straße betritt.