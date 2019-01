Empfingen Aufforderung zum Perspektivwechsel

Empfingen. In seiner Begrüßung wünschte Dekan Alexander Halter von Herzen allen ein gesegnetes und gutes, neues Jahr: "Menschen aller Kulturen wünschen ein gutes, neues Jahr. Wir wünschen ein gesegnetes, neues Jahr. Die Kirche feiert mit dem Neujahr auch das Hochfest der Gottesmutter Maria."

Für Dekan Halter ist Neujahr eine Zeit des Innehaltens und des Fragens, was war und was sein wird. Dieses Innehalten und Fragen ist eine besondere Fähigkeit des Menschen. Auf diese Weise bleibt, das was passiert nicht gleichgültig. "Was wird uns die kommende Zeit bringen zu Gesundheit, Vorankommen im Beruf, in der Familie, Ärger und Streit? Wird uns die Angst vor Kriegen, Klimawechsel, Hunger und Armut in der Welt einholen und beschäftigen? Der Jahreswechsel ist ein Einschnitt in unser Leben. Welche Erwartungen haben wir zu Beginn des Neuen Jahres an Gott?," warf der Dekan verschiedene Fragen auf.

Eigene Erwartungen, Sichtweisen und Perspektiven hinterfragen