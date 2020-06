Empfingen Anwohner beklagt sich über Autokino

Die Beschwerde eines Empfingers aus der Nachbarschaft des Verkehrsübungsplatzes in der Weillindestraße, auf dem derzeit das Autokino mit unterschiedlichen Veranstaltungen stattfindet, klingt heftig. Der Anwohner schreibt direkt an Bürgermeister Ferdinand Truffner. Er beschreibt die Veranstaltungen, zu denen unter anderem Auftritte von DJs gehören, als Mischung aus Beatparade und Hochzeitscorso inklusive Motorengeheule und quietschender Reifen nach Veranstaltungsende. Sein Leiden beschreibt er folgendermaßen: "Wir arbeiten jeder für sich genommen monatlich 200 Stunden in kritischen Bereichen, zahlen brav unsere Steuern und tragen zum Allgemeinwohl bei. Falls sich Sonntagmorgens auf meinem OP-Tisch jemand aufgrund einer explodierten Hupe wiederfinden sollte, würde ich mich bei diesem ja gerne entsprechend für das abendliche Hupkonzert passend zum Sonnenuntergang bedanken – da bisher noch nicht geschehen, geht der Dank an Sie."

Ohne Vorfreude denkt er bereits an die nächsten Veranstaltungen im Autokino: "Wie ich sehe, gibt es laut Veranstaltungskalender bereits am Freitag mit ›Knallgas MallorCastyle‹ jede Menge zu Hupen, gefolgt von saftigen Bässen am Samstag mit ›Hard­style Drive-In‹ und natürlich Hupen nicht vergessen."