Empfingen Antenne 1-Festival: Michael Eb will Gemeinde zum Kochen bringen

Was erhoffen Sie sich von dem Auftritt?

In erster Linie soll es natürlich Spaß machen, sowohl den Besuchern in Empfingen, ebenso uns auf der Bühne. Außerdem ist das Antenne-1-Festival eine großartige Möglichkeit, sich vielen neuen Gesichtern präsentieren und die Zuhörer von seiner eigenen Musik überzeugen zu können.

Auf was können sich die Besucher freuen?

Wir befinden uns momentan mitten in der Festivalsaison und haben an den letzten Wochenenden zahlreiche Shows auch bei größeren Festen und Festivals gespielt, so dass wir uns natürlich riesig darüber freuen, einen weiteren Zwischenstopp auf unserer Reise in Empfingen einlegen zu dürfen. Wir werden Empfingen auf jeden Fall zum Kochen bringen, und versuchen, das Publikum emotional zu bewegen und mitzunehmen. Natürlich sind auch die Klassiker unter meinen eigenen Songs im Gepäck, genauso aber auch die aktuelle Single ›Campfire Song‹, welche ich zusammen mit Sunrise Avenue-Produzent Jukka Backlund in Las Vegas produziert habe.

Welche Pläne haben Sie für die Zukunft?

Der größte Fehler nach einem Erfolg ist, sich einfach zurückzulehnen und sich auszuruhen. Wir werden so viele Konzerte wie möglich spielen, weiterhin an unserer Live-Show arbeiten und an verschiedenen Details feilen. Mit Backlund habe ich bereits ein Treffen gegen Jahresende geplant, um auch gemeinsam an neuen Songs zu arbeiten. Planungen für eine weitere kleine Tour laufen auch schon.