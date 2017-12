Empfingen "Anstrengende, aber erfüllte Jahre"

Empfingen. Die Tälesee-Halle ist festlich geschmückt, die Empfinger und Wiesenstetter Musikvereine und die Trachtenkapelle sind vor der Bühne bereit. Sie alle wollen ihrem Bürgermeister Albert Schindler ein Fest bereiten. Zahlreiche politische Amtsträger sind gekommen, um Schindler die Ehre zu erweisen.

Bürgermeister-Stellvertreter Xaver Kleindienst eröffnet den Abend mit einer kurzen Ansprache. Er möchte vor allem Danke sagen: "Danke für deine ehrliche und vertrauensvolle Art, die immer erlaubt hat, ein gutes Gespräch mit dir zu führen." Und weiter: "Danke für deine Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit, deine gerechte Art und auch deine manchmal belächelte Sparsamkeit, die letztlich jedoch mit dazu beigetragen hat, dass Empfingen einer guten und soliden Zukunft entgegenblicken kann." Landrat Klaus Michael Rückert spricht lobende Worte: "Sie haben sich voll und ganz eingebracht und sind überall als derselbe authentische Mensch aufgetreten."

Auch Bürgermeister Albert Schindler selbst ergreift am Ende des Abends das Wort und blickt auf die Erfolge und die Herausforderungen in seiner 31 Jahre und einen Monat währenden Amtszeit zurück. Sein Amt nahm er am 1. Dezember 1986 auf. Er sagt: "Wir waren gemeinsam erfolgreich und durften in einer guten Zeit miteinander regieren. Wir haben die sich bietenden Chancen genutzt." Nachdem am 13.8.1986 Schindlers Vorgänger Reinhold Köhler im Alter von 48 Jahren verstorben war, habe sich die Frage gestellt, ob ein 36-jähriger Einheimischer, der schon mehr als 15 Jahre auf dem Rathaus arbeitet, überhaupt eine Chance hat, die Nachfolge anzutreten? Schindler: "Ja – er bekam die Chance." Doch würde sich der Obervereinsmann aus einfachen Verhältnissen freischwimmen können?, sei die Frage gewesen.