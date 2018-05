Empfingen Anregungen zum Nachdenken

Die Referentin spielte immer wieder mit der Sprachet, denn Türen haben sich in vielen ganz alltäglichen Redewendungen fest eingenistet: "Wem habe ich eine Tür eröffnet? Da gibt es die Türen, die wir gerne öffnen, oder uns gar nicht getrauen. Vielleicht sogar eine Tür, die wir nie wieder öffnen wollen?" fragte Rapp-Kretzschmar in die Runde.

Viele weitere Alltagsweisen habe sie gesammelt. Beispielsweise "Da fällt jemand mit der Tür ins Haus. Jemandem stehen alle Türen offen. Jemand rennt mir die Türen ein." Das regte zum Nachdenken und zur Beteiligung mit eigenen Erfahrungen an. Schließlich betonte die Referentin, dass man auch sage, die Augen seien die Türen zur Seele, zum Herzen. Mit der weisen Einsicht, dass man die Türen des Friedens nur von innen öffnen kann, schloss Erika Rapp-Kretzschmar ihren Vortrag. Gabi Philipp und Pfarrer Christoph Gruber bedankte sich mit einem Geschenk bei der Referentin für ihren Besuch beim Seniorenkreis 60 Plus, der sich immer am letzten Dienstag im Monat im evangelischen Gemeindehaus in Empfingen trifft.