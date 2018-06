Empfingen Anliegen ist es, mehr Mitglieder zu gewinnen

Es ist ein Anliegen von Braun und Voll, für den Arbeitskreis Weltkirche mehr Mitglieder zu gewinnen. Wie kann man Informationen in die Gemeinden bringen, da über diese Partnerschaft doch nur wenige Bescheid wissen? Zudem besteht diese Partnerschaft im Jahr 2019 seit 25 Jahren. Gerne würden aus Santa Catalina de Siena Leute auf Besuch in die Seelsorgeeinheit Empfingen-Dießener Tal kommen, so Mauro Gonzales. Es geht um einen Austausch des Gemeindelebens und der Kultur.