Empfingen Anfragen sogar aus Schottland

Empfingen. Als der Empfinger Holger Dopp vor mehr als 25 Jahren von einem interessierten Besucher hörte, dass es auf einem Arbeitstisch vor seiner umfangreichen Kakteensammlung in Empfingen aussehen würde wie in einer Kakteen-Klinik, reagierte er einerseits belustigt. Andererseits war dies die Initialzündung und gleichzeitig der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Rasch sprach sich herum, dass sich in Empfingen ein Kakteenspezialist den vielen erkrankten und von Schädlingen befallenen Kakteen mit Hingabe widmet – und das auch noch meist erfolgreich. Meistens waren es nur einzelne erkrankte oder sehr geschwächte Pflanzen, die man in die Dopp’sche Kakteenklinik brachte. Aber mitunter landeten die dornigen Patienten kistenweise auf den Arbeitstischen – oft auch in miserablem Zustand. Es wurde geprüft, begutachtet, geschnitten, geteilt, umgetopft, behandelt, spezielle Erdmischungen zusammengestellt und vieles mehr. Oftmals musste schweren Herzens auch manche Pflanze entsorgt werden, weil eine erfolgreiche und zielgerichtete Behandlung ohnehin aussichtslos gewesen wäre. Nach einigen Jahren verhängte der Empfinger immer wieder einen kategorischen Annahmestopp, weil der zur Verfügung stehende Platz nicht mehr ausreichte.

In den Jahren 2015, 2016 und dieses Jahr nahmen die Anfragen und natürlich auch die dornigen Patienten in einem rasanten Tempo derart zu, dass Dopp wieder etwas reduzieren musste. Dabei spielt der Zeitfaktor eine erhebliche Rolle, denn es kann bei erkrankten Kakteen zu einer Situation kommen, dass eine von der Wurzel oder von der nahrungsgebenden Unterlage abgetrennte Pflanze im ungünstigsten Fall mitunter mehrere Jahre benötigt, bis sich wieder eine gesunde Bewurzelung gebildet hat, die die Pflanze sicher und ausreichend versorgen kann. Die Sorgenfalten des Empfingers sind dann nicht zu übersehen. Einerseits möchte er jeder erkrankten Pflanze helfen, andererseits fehlt dann die Fläche, um allen dornigen Patienten über eine längere Zeit das ideale Klima zu garantieren.

Dennoch entwickeln sich rund um das Thema Kakteenklinik immer wieder nette Kontakte. Vor einigen Monaten meldete sich bei dem Kakteen-Experten eine Dame aus dem Großraum Bonn, die für ihre erkrankten Kakteen Hilfe am Botanischen Institut der Universität Bonn erbeten hatte. Man konnte ihr leider nicht helfen, und so suchte und fand sie im Internet einen Hinweis auf die Empfinger Kakteen-Klinik. Natürlich war sie dort in guten Händen und konnte dort vor wenigen Tagen ihre mittlerweile erfolgreich behandelten Pflanzen wieder abholen.