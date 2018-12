Empfingen Am Nikolaustag ist im Ort Jung und Alt auf den Beinen

Empfingen. Am Nikolaustag bot der Empfinger Krämermarkt allerhand an. Jedoch bedauerte eine Marktbesucherin, dass dieses Mal der Stand mit Haushaltswaren fehlte. Aber trotzdem war es wieder ein vielseitiges Angebot für Frauen, Männer, aber auch für Kinder, so allerlei Textilwaren, Lederwaren, Taschen, Armband- und Taschenuhren, Hüte, Socken, Süßigkeiten, auch allerlei Kurzwaren für jede Gelegenheit.