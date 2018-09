Empfingen Altersbilder hinken hinter Realität her

Viele Menschen möchten zwar lange leben, aber nicht alt werden. Was ist unser Problem?

Wir leben in einer Gesellschaft, in der viele Menschen davon überzeugt sind, dass man mit den richtigen Mitteln und Methoden das Leben jederzeit kontrollieren und steuern kann. Das ist über lange Wegstrecken vielleicht so, aber spätestens im Alter geht es um andere Qualitäten: Wir müssen lernen, loszulassen, Hilfe anzunehmen, uns anderen Menschen anzuvertrauen. Das ist für viele Menschen sehr angstbesetzt. Und trotzdem bin ich immer wieder erstaunt, wie gut Menschen, vor allem Frauen, auch mit dieser Situation klar kommen.

Mit welchen Anliegen oder Problemen kommen Menschen zu Ihnen in die Praxis nach Tübingen?

Eine große Rolle spielt zum Beispiel der Übergang in die nachberufliche Lebensphase, das ist besonders für Männer, aber auch für Paare, eine Herausforderung. Und natürlich geht es auch um Themen wie die Unterstützung der alt gewordenen Eltern oder der Umgang mit einer demenziellen Veränderung im privaten und beruflichen Kontext.

Was können die Besucher Ihres Vortrags in Empfingen erwarten?

Ich hoffe, dass mein Vortrag dazu anregen kann, die langen Lebensphase Alter lebendig, farbig und generationengerecht zu gestalten. Eine zentrale Fragestellung wird sein, was Menschen spätestens bis zum 65. Lebensjahr in die Wege geleitet haben sollten, um gut auf die nächsten Jahre vorbereitet zu sein.

Auf welche Grundlagen stützen Sie Ihre Ansichten zum Umgang mit einem langen Leben?

Gerontologie ist eine multidisziplinäre Wissenschaft, die sich sowohl auf aktuelle Natur-, Human-, Sozial- und Geisteswissenschaften stützt. Das lange Leben für viele Menschen ist eine historisch neue Situation, für die es bis heute keine belastbaren Modelle gibt. Deshalb sind wir hier eine lernende Gesellschaft, was sich unter anderem in der Diskussion zeigt, wann der richtige Zeitpunkt zum Eintritt in der Ruhestand ist. Für viele Menschen dauert der Lebensabschnitt Alter 30 Jahre, also mehr als Kindheit und Jugend zusammen. Unsere verinnerlichten Altersbilder hinken da weit hinter der Realität her.

Was ist Ihr persönliches Erfolgsrezept für ein erfülltes Leben?

Eine zentrale Rolle spielt für mich die Dankbarkeit. Was für ein Glück, in diesem Teil der Erde geboren worden zu sein und so lange leben zu dürfen. Und dann das Mitgefühl und die Verbundenheit mit vielen Menschen im privaten, aber auch im beruflichen Bereich. Die Fragen stellte Daniel Begemann.

Altersforscherin Ulla Reyle ist beim Empfinger Frühstück der evangelischen Kirchengemeinde am Dienstag, 18. September, im evangelischen Gemeindehaus zu Gast. Das Frühstück beginnt um 9 Uhr. Anmeldungen nimmt Anke Reich unter Telefon 07485/1515 entgegen.