Empfingen Albert Schindler in Ruhestand verabschiedet

Mit einem Button mit seinem Bild zeigten viele Gäste, darunter auch viel Prominenz, dass Albert Schindler eine große Fan-Gemeinde hat. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterstellvertreter Xaver Kleindienst, dessen Abriss des Wirkens von Schindler und der Laudatio von Landrat Klaus Michael Rückert ergriffen noch viele Repräsentanten des öffentlichen Lebens, der Vereine und Kirchen das Wort. Auch Bürgermeister Gerard Vialat aus La Roche Blanche, Frankreich, der mit einer mehrköpfigen Delegation zu diesem Festakt angereist war, ließ es sich nicht nehmen, Albert Schindler zu würdigen.

Vom Gemeinderat bekam Albert Schindler einen Nachdruck eines Bildes der Empfinger Kirche, das im Rathaus hängt. Das Orginal stammt von Stockhus. Dazu gab es einen Reisegutschein und einen Blumenstrauß für Elisabeth Schindler. Bürgermeister Armin Jöchle, der auch als Vertreter des Gemeindetages Baden-Württemberg da war, in seinen Worten: "Die vielen Gäste heute Abend sind ein eindrucksvoller Beweis der Wertschätzung der Persönlichkeit von Bürgermeister Albert Schindler und seiner über 31-jährigen Tätigkeit als oberster Bürger und Diener der Gemeinde Empfingen. Das Amt, so wie Albert Schindler es in der langen Zeit ausgeübt hat, lässt wenig Zeit für die Familie und Ehefrau übrig. Sein Beruf war ihm Berufung und Pflichtbewusstsein stand ganz oben. Den Ruf des sparsamen Kämmerers, der er ja zu Beginn seiner Karriere war, und als Bürgermeister, der seine Gemeinde schuldenfrei hält, hatte er sich sehr schnell eingeheimst. Manche Spöttelei musste er sich anhören, dies hat aber der Anerkennung im Kollegenkreis nie Abbruch getan. Seine Schlagfertigkeit und sein Humor konnte manches ausgleichen. Albert gehört nicht nur zu den geschätzten, sondern auch zu den beliebten Kollegen." Der Umbau der Bauerndörfer, die bis in die 80er-Jahre noch von der Viehhaltung geprägt waren, ist in Empfingen gut gelungen. Mit Respekt und Anerkennung, aber auch mit Wehmut gelte es Danke zu sagen.

Nach einem Musikstück der Trachtenkapelle Empfingen ergriff Roland Walter, Vorsitzender der Vereinsgemeinschaft, das Wort: "Albert Schindler hat sich in der Liebe zu seinem Amt keine Grenzen, nicht in ihrem Maß, nicht in seiner Art und in ihrer Dauer setzen lassen, nicht einmal von seiner Ehefrau Elisabeth. Es war seine eigene Gesetzmäßigkeit, in und mit diesem Amt zu leben. Die Vereine und Institutionen, nach seiner Überzeugung tragende Säulen unseres Gemeinwesens, waren eine Herzensangelegenheit von Bürgermeister Albert Schindler."