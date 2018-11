Empfingen Ab heute geht’s mit dem Taxi zur Kita

Empfingen. Ein emotionaler Abschied aus dem Wiesenstetter Kindergarten am Freitag – am gestrigen Montag der vielversprechende Neuanfang in Empfingen: Neun Kinder aus Wiesenstetten besuchen jetzt die Kindertagesstätte Kleine Strolche in Reichenhalden. Am ersten Tag sind die Eltern eingeladen. Sie erfahren, dass sich ihre Kinder schon wohl fühlen in der neuen Umgebung. Denn gemeinsam mit den Kleinen Strolchen haben sie das Theaterstück "Märchen vom Kartoffelkönig" einstudiert. Das führen sie den Eltern in ihrem neuen Raum "Hasengruppe" vor. Kindertagesstätten-Leiterin Karin Tielmann stellt die Gruppe als "gemeinsamer Projektchor Wiesenstetten-Kleine-Strolche vor. Dienstags hätten die gemeinsamen Proben stattgefunden. So hatten Wiesenstetter und Empfinger Kinder schon reichlich Gelegenheit, sich kennenzulernen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Tielmann: "Die Kinder fühlen sich schon wohl – bei den Eltern müssen wir einmal abwarten." Eine gute Nachricht ist: Die Wiesenstetter Kinder müssen nicht in das Containermodul, das laut Tielmann am 22. oder 23. November geliefert und aufgebaut werden soll. Tielmann sagt: "Für die Wiesenstetter haben wir einen festen Gruppenraum vorgesehen. Er wurde bisher als Projektraum genutzt." In Zukunft müsse der Container als Projektraum herhalten, sagt sie. Somit muss sich keine Gruppe dauerhaft im Container aufhalten.

Eine weitere gute Nachricht: Wiesenstetter Eltern müssen ihre Kinder nicht nach Wiesenstetten fahren. Denn ab heute verkehrt morgens und mittags ein Taxi zwischen dem Wiesenstetter Dorfgemeinschaftshaus und Reichenhalden. "Die Eltern haben das Taxi bei einem Elternabend vorgeschlagen", sagt Tielmann. Organisiert und bezahlt werde es von der Gemeinde.