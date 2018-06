Empfingen 487 Kilometer und 6350 Höhenmeter

Bereits zum siebten Mal wurden die Alpen überquert

Bereits vor einem Vierteljahrhundert wurde die erste Radtour von Elmar Schmitt nach Tannenbergsthal organisiert. In den Jahren danach steuerten die Radfahrer Ziele wie Genf, Weimar, Prag oder Köln an. Besonders von südländischen Zielen war die Gruppe begeistert. Bereits sieben Mal wurden die Alpen überquert. So auch in diesem Jahr.

Das Ziel der 13-köpfigen Truppe war Colico am Comer See. Mit den zwei Alpenpässen Albula- und Berninapass mit über 2300 Metern Höhe eine große sportliche Herausforderung. Die von Ralf Grübe penibel geplante Strecke führte am ersten Tag über den Lochenpass und Konstanz zum Etappenziel St. Gallen in der Schweiz. 175 Kilometer und fast 2000 Höhenmeter waren erstmals geschafft.