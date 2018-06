Empfingen 24 Aufgaben in 75 Minuten

Empfingen. Zum 24. Mal nahmen die Dritt- und Viertklässler aus Empfingen freiwillig am bundesweiten Känguru-Wettbewerb teil, der unter Leitung der Humboldt-Universität Berlin umgesetzt wird. 30 Schüler zeigten ihr Können, wobei an diesem Mathewettbewerb die Konkurrenz groß ist, denn von der dritten bis zur 13. Klasse wird das Wissen mit Aufgaben abgefragt. Die Dritt- und Viertklässler müssen innerhalb von 75 Minuten 24 Aufgaben lösen. Die Schwierigkeit nimmt stetig zu. Erforderlich seien logisches Denken, geometrisches Vorstellungsvermögen und weiteres Schulwissen. "Im Vordergrund steht die Freude und der Spaß am Lösen von interessanten und einfallsreichen Aufgaben", erklärte Linsenmann.

Spannende Preisverleihung

Der Rektor machte die Preisverleihung spannend, weshalb zuerst die Flötenmädels Pia, Tabea und Soraya auftraten. Lieder wie "Freude schöner Götterfunken" hatten sie im vergangenen halben Jahr gelernt, wofür sie viel Applaus erhielten. Gespannt waren vor allem die Preisträger vom vergangenen Jahr, ob es auch dieses Mal geklappt hatte. Der weiteste Kängurusprung der Dritt- und Viertklässler war gesucht. Im vergangenen Jahr hatte die Drittklässlerin Leoni Dener den Preis erhalten, dieses Mal gewannen in der Wertung der Drittklässler Lucas Dulcean und Moritz Dettling, die 13 Aufgaben hintereinander richtig gelöst hatten. Bei den Viertklässlern holte sich im vergangenen Jahr Max Gayer den Peis, dieses Jahr war es Leoni Dener mit 14 Aufgaben. Sie erhielt das grüne Känguru-T-Shirt, das sie gleich anzog. Knapp hatten Michael Kirsch, Fiona Kerolli, Tina Ziefle, Johannes König und Silas Stengel mit jeweils 13 Aufgaben den ersten Platz verpasst.