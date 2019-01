Empfingen 23 Jugendspieler bekommen Trikots spendiert

Empfingen (jb). Dieser freut sich immer wieder, wenn er mit der Beatparade im Sommer ein Plus erwirtschaften kann. Mit dem Gewinn unterstützt er soziale Institutionen. In diesem Jahr wollte der Verein die Sportgemeinschaft Empfingen unterstützen. Ihre neuen Trikot-Sets bekamen die beiden Mannschaften der B-Jugend – insgesamt 23 Spieler – in der Tälesee-Halle, wo sie gerade trainierten, überreicht. Der Koordinator der Beatparade, Sven Warnke, sieht es als wichtig an, durch solche oder ähnliche Aktionen als Jugend- und Kulturverein im Gespräch zu bleiben.