Empfingen 22 Kinder tragen den goldenen Stern von Haus zu Haus

Als prächtige Könige gekleidet waren 22 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren in vier Gruppen bei teilweise heftigem Schneefall den ganzen Samstag in Wiesenstetten und Dommelsberg unterwegs und trugen die frohe Botschaft der Geburt Jesu in Bethlehem in die Häuser der Dorfbewohner und wünschten ihnen Gottes Segen. Begleitet wurden sie von Oberministrantin Amelie und den Jugendlichen Elias und Justin. Die Mädchen und Jungen, darunter Ministranten und auch selbstverständlich wie immer einige evangelische Kinder und zwei auswärtige Mädchen (Freundinnen von Wiesenstettern), trugen einen goldenen Stern mit sich und wurden von den Bewohnern freudig erwartet.

"Heller Stern in der dunklen Nacht" sangen sie und jeder König trug sein Verslein vor. Mit der geweihten Kreide schrieben sie den Segensspruch "20*C+M+B+19" an die Haustüren, das nicht als Kürzel für die Namen der Könige steht, sondern lateinisch "Christus mansionem benedicat" lautet, und übersetzt heißt "Christus segne dieses Haus". Betreut wurden die Sternsinger von Luitgard Fischer und Martina Brandl, die im Pfarrhaus auch für ein gemeinsames Mittagessen sorgten. Die gesammelten Spenden kommen den Projekten des Kindermissionswerkes zugute. Mit dabei waren folgende Kinder: Sophia und Annika Lohmiller, Denise Kreidler, Marius Walz, Mandy Sauter, Moritz und Marie Dettling, Lilli und Lola Renz, Emma Gfrörer, Hanna und Simon Pfundstein, Lea Schäfer, Elenor Siegfried, Aurelia Prinz, Marco Jaißer, Amy Wöhrstein, Samira Kessler, Paul Eger. Begleiter waren Amelie Walz, Elias Kreidler und Justin Bischof.