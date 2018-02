Empfingen 1,90-Meter-Kaktus benötigt Behandlung in Kakteen-Klinik

Eine andere um Hilfe suchende Kakteenfreundin aus Tönisvorst (Landkreis Viersen) bedankte sich bei dem Empfinger und schreibt unter anderem in einem Brief: "Auch wenn meine Euphorbia nicht mehr zu retten ist habe ich selten so einen hilfsbereiten Menschen wie Sie kennengelernt." Dopp möchte sich auch in Zukunft bemühen, seinen Erfahrungsschatz einzusetzen, um erkrankte Kakteen und auch andere sukkulente Pflanzen zu behandeln und zu retten.

Dopp bittet dringend darum, dass ihm in dieser frostigen Jahreszeit keine erkrankten Kakteen kommentarlos vor die Haustür gestellt werden, denn nach einer einzigen Frostnacht wäre jede Behandlung sinnlos. In dieser Jahreszeit blühen nur Kakteen, die sich entsprechend ihrer Heimat in Wärme und hoher Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus wohlfühlen.