3 Die Jugend des SV Mitteltal-Obertal – Skisportler, Fußballer Tischtennisspieler und Leichtathleten – stand für Ausnahmesportlerin Andrea Rothfuss Spalier. Foto: Schwark

Mit einem großen Empfang würdigten die Gemeinde und der SV Mitteltal-Obertal die Erfolge von Andrea Rothfuss.















Baiersbronn-Mitteltal - Die Bronzemedaille, die sie sich bei ihrer jüngsten Paralympics-Teilnahme erkämpft hatte, hatte sie wie "echtes Gold" empfunden.

Unter großem Beifall ernannte Vorsitzender Erich Uihlein Andrea Rothfuss zum Ehrenmitglied des SV Mitteltal-Obertal. Mit der Hymne der Paralympischen Spiele war die Bronzemedaillen-Gewinnerin im Riesenslalom der stehenden Klasse bei den Paralympics in Peking 2022 zum Empfang in Mitteltal begrüßt worden.

Ein Überraschungsgast

Als Überraschungsgast hatte Rothfuss die vierfache Goldmedaillen-Gewinnerin im Para Ski alpin in der sitzenden Klasse, Anna-Lena Forster, eingeladen. Mit ihr verbindet sie eine enge Freundschaft. Bei den Paralympics in Peking teilten sich die beiden das Zimmer.

Die Jugend des SV Mitteltal-Obertal stand für die Sympathieträgerin Andrea Rothfuss, ausgerüstet mit Skiern, Spalier. Mit dabei war auch Jens Gaiser, der im Jahr 2006 in Turin bei den Olympischen Winterspielen mit dem Team in der Nordischen Kombination die Silbermedaille gewonnen hatte.

14 Medaillen bei fünf Paralympics seien mehr als außergewöhnliche Erfolge, so Uihlein zu der herausragenden Bilanz der Sportlerin, die mittlerweile einmal Gold, neunmal Silber und viermal Bronze bei den Paralympics gewonnen hat. Damit habe sich Andrea Rothfuss längst in die Reihe der erfolgreichsten Sportler in der Parasportabteilung des Vereins eingereiht, so der Vorsitzende. Uihlein zählte mit Frank Höfle, Tobias Graf, Michaela Fuchs,Werner Dölker und Tino Uhlig weitere erfolgreiche Sportler der 1961 von Willi Rotfuß gegründeten heutigen Parasportabteilung auf.

Viele Gratulanten

Ein Dank Uihleins ging an den Ehrenvorsitzenden Helmut Günter, der lange Jahre die Behindertensportabteilung leitete, wie auch an alle Trainer und Betreuer, die diese Erfolge ermöglicht haben.

In seinem Grußwort überbrachte der stellvertretende Bürgermeister Michael Ruoss die Glückwünsche der Gemeinde. Vom Württembergischen Behinderten- und Rehasportverband gratulierte Thomas Nuss zum Erfolg. Vom Skiclub Loßburg überbrachte dessen Vorsitzender Martin Benzing Glückwünsche an die Athletin, die am Skilift in Wittendorf im Alter von fünf Jahren mit dem Skilauf begonnen hatte.

Sportkreispräsident Alfred Schweizer erinnerte auch an die Trainer, Betreuer und Eltern, die als Schattenmenschen hinter den Sporttreibenden stehen. Er überreichte Rothfuss die Ehrungsplakette und den Sportkreiswimpel sowie ein Präsent. Dabei hob Schweizer die Wichtigkeit des Ehrenamts in den Vereinen hervor.

Nach einem wahren Geschenkereigen für Andrea Rothfuss startete Uihlein ein Interview mit Andrea Rothfuss und Anna-Lena Forster. Dabei wurde auch noch einmal der zweite Riesentorlauf von Rothfuss auf der Leinwand gezeigt.

Autogramme gefragt

Viel gefragt waren Autogramme der beiden Paralympics-Starterinnen. Ein großer Dank Uihleins ging schließlich auch an alle Helfer, die diesen würdigen Empfang ermöglicht hatten. Einig war man sich, dass die Gemeinde Baiersbronn und der SV Mitteltal-Obertal mit Andrea Rothfuss eine echte Sympathieträgerin in ihren Reihen haben, die auch als sportliche Botschafterin die Region bekannt macht.