Baiersbronn - Sie hatten an den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften in Zakopane und dem European Youth Olympic Festival (EYOF) im Finnischen Lahti teilgenommen. Bei den Juniorenweltmeisterschaften in Polen empfahl sich Nathalie Armbruster mit einer Bronzemedaille im Einzel. Sensationell gewann die auf dem Kniebis beheimatete Jugendliche in Zakopane mit der Mannschaft Gold. Finn Braun trumpfte dort mit einer Team-Bronzemedaille auf. Lasse Braun war sowohl bei der Juniorenweltmeisterschaft (JWM) als auch dem EYOF dabei. Ebenfalls eine Team-Bronzemedaille erkämpfte Jannik Faißt beim EYOF in Finnland.

Dem Leistungssport verschrieben

Im Stadion begrüßte SV-Vorsitzender Stefan Mirus zahlreiche Gäste, darunter die Bürgermeisterstellvertreterin Friederike Schneider, Sportkreispräsident Alfred Schweizer und den Vorsitzenden des SV Mitteltal-Obertal, Erich Uihlein. Mirus ging kurz auf die Geschichte des 116 Jahre alten SV Baiersbronn ein. Der habe sich schon früh dem Leistungssport verschrieben. Den Grundstein für heutige Erfolge würden Aktivitäten des Vereins schon für Kinder und ein stetiger Trainingsbetrieb legen, resümierte Mirus. Er unterstrich auch die Bedeutung der Baumaßnahmen am Ruhestein im vergangenen Jahr und die Erweiterung im Bergergrund mit einer Kleinstschanze. Der SV Baiersbronn ruhe sich nicht auf dem Erreichten aus. So bewerbe sich der Verein immer wieder für hochrangige Veranstaltungen.

Mirus dankte allen, die zum Erfolg beitrugen. Ein Lob ging an die Gemeinde, Trainer, Sponsoren, die Eltern und weitere Unterstützer. Der SV Baiersbronn sei einer der Vereine im Deutschen Skiverband, der zeitweise in vier Nordischen Disziplinen je einen Weltcup-Teilnehmer stelle, so Mirus.

"Sport begeistert die Menschen und führt sie zusammen", sagte Friederike Schneider in ihrem Grußwort im Namen der Gemeinde. Die Bürgermeisterstellvertreterin dankte allen Trainern, Betreuern, Wegbegleitern und Eltern für deren Unterstützung. Für den Sport in Baiersbronn hätten Nathalie Armbruster, Jannik Faißt, Finn Braun und Lasse Braun viel bewegt.

Auch Sportkreispräsident Alfred Schweizer gratulierte zu den herausragenden Leistungen. Er überbrachte Grüße des Württembergischen Landessportbunds und des Sportkreises Freudenstadt. Schweizer ging auch auf die Bedeutung der Jugendarbeit in den Vereinen ein. Ohne ehrenamtlichen Einsatz gehe es nicht, und ohne Ehrenamt sei der Vereinssport nicht denkbar. Im Anschluss überreichte Schweizer den jungen Sportlern die Ehrungsplakette und das Sonderheft der Sportkreisehrung.

Neues Team motiviert Sportler und Eltern

Für die Abteilung Ski gratulierte Uwe Brechenmacher. Triebfedern für die Erfolge seien Fritz Bischoff, Rolf Schmieder, Franz Schmieder, Uli Klumpp, Wolfgang Hammann und Klaus Faißt gewesen. Auch das neue Team rund um Tino Uhlig motiviere neben den Sportlern auch die Eltern. Ein Lob Brechenmachers ging auch an den Nachbarverein, den SV Mitteltal-Obertal, der fleißig in der Arge Ruhestein mitwirke.

In einer Interviewrunde tauschte sich Nachwuchstrainer Jonathan Siegel mit den JWM- und European-Youth-Olympic-Festival-Teilnehmern aus. Siegel sprach den jungen Sportlern seinen großen Respekt und Glückwünsche für das Erreichte aus. Mit ihren Erfolgen hätten die jungen Sportler einen großen Schritt für die Zukunft gemacht. "Jetzt geht es erst richtig los", so Siegel, der selbst schon Juniorenweltmeister im Team Skispringen (Junioren-WM Rasnov 2016) war.

Im Gespräch wurde deutlich, dass der ein oder andere der jungen Sportler es in den Nationalkader schaffen will. Dass der steinig sein kann, kam dabei ebenso zum Ausdruck. Gesund und verletzungsfrei zu bleiben, war für alle ein großes Ziel. Wichtig war den jungen Sportlern die Verbundenheit mit der Familie und dass zumindest im Sommer Zeit für Freunde und Bekannte bleibt. Nathalie Armbruster, die auch beim SVSZ Kniebis beheimatet ist, brachte es auf den Punkt. "Die Familie ist mein Zuhause, da weiß man, dass man geliebt wird." Das gebe ihr auch Energie.