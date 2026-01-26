Empfang in Bad Liebenzell: Ehrungsmarathon im Spiegelsaal

Bad Liebenzell kann auf eine ganze Reihe erfolgreicher Sportler blicken – und auf eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen, die mit ihrem Wirken dafür sorgen, dass es zahlreiche Angebote im Vereins- und Kulturleben gibt. Erfreulich für die Kur- und Badestadt: Allein im vergangenen Jahr wurden mehrere Vereine gegründet, die das gesellschaftliche Leben künftig mit ihren Angeboten bereichern und die Kommunen mit ihrem Tun entlasten wollen.

So wurde einerseits der Förderverein Freibad Bad Liebenzell aus der Taufe gehoben, der bereits bei seiner Gründungsversammlung so viele Mitglieder hatte, dass es für die anwesenden ein Leichtes war, sämtlich Vorstandsposten zu besetzen. Nicht weniger bedeutend für den Bildungsstandort Bad Liebenzell der ebenfalls neu gegründete Förderverein Bibliothek Bad Liebenzell. Dieser will mit seinen Angeboten dafür sorgen, dass in Bad Liebenzell auch in Zukunft alle Bürgerinnen und Bürger verschiedene Medien ausleihen können.

Aber auch die Gründung des Vereins „Monakam macht’s möglich“ und eine weitere Vereinsgründung in Unterlengenhardt zeigt laut dem stellvertretenden Bürgermeister Sebastian Kopp, dass es in Bad Liebenzell eine große Bereitschaft gibt, sich im Ehrenamt bürgerschaftlich zu engagieren.

Vor großem Publikum Dies war auch im Rahmen des erstmals bei einem Neujahrsempfang gebotenen Ehrungsmarathon zu spüren. Nicht nur eine Vielzahl von Sportlern wurde auf Vorschlag von verschiedenen Bürgern für ihre Erfolg gewürdigt. Auch einer ganzen Reihe sonst zumeist im Hintergrund wirkender Mitbürger sagte Sebastian Kopp vor großem Publikum Dank für deren Engagement.

Erfolge Für ihre internationalen und nationalen Erfolge wurden so vom TV Unterhaugstett Jakob Heeskens (2024: Weltmeister mit der U18-Nationalmannschaft in Chile, EM-Gold und Deutscher Meister mit seinem Bundesligateam) und Joleen Wenzdorfer (EM-Finale als Mitglied der Damennationalmannschaft, Spielerin in der 1. Bundesliga Süd), die somit zu den besten ihrer Sportart in der Republik gehören, ebenso die Nachwuchsmannschaften U14 weiblich und U12 männlich, die im Südwesten und auf nationaler Ebene zu den besten Teams gehören. Zu den Vereinen, die mit sportlichen Erfolgen glänzen, gehört auch der Schützenverein Möttlingen 1973. In diesem landeten die Senioren Peter Binczik, Siegfried Essig und Roland Schors bei den württembergischen Meisterschaften auf Rang drei qualifizierten sich somit für die Deutsche Meisterschaft. Dort kamen sie bei ihrer ersten DM-Teilnahme auf Platz 24 bei 37 Teams.

Zu den besten ihrer Sportart gehört in ihrer Altersklasse auch Melina Kronenwett, die als Mitglied des Vereins Altburg Dance Movement (ADM) Deutsche Meisterin im Duo in der Sparte Commercial Hip-Hop wurde und die sich zudem in zwei Disziplinen die deutsche Vizemeisterschaft sicherte: im Video-Clip-Dancing solo sowie im Hip-Hop (Duo). Das die junge Frau voller Energie steckt, zeigte Melina Kronenwett bei einer kurzen Vorführung im Spiegelsaal, die mit viel Beifall belohnt wurde.

Große Bedeutung

Sowohl der Sport als auch Ehrenamt stehen bei Andreas Otter vom Schützenverein Möttlingen hoch im Kurs. Der Sportschütze hat sich nicht nur viele Jahre lang an der Spitze des Vereins eingebracht. Als Trainer gibt er sein Wissen auch an andere Mitglieder weiter. Ebenso sind für Bad Liebenzell laut Sebastian Kopp Maik Heisterkamp, Pia Sparwel, Günther und Anneliese Henne sowie deren Sohn Philipp und Adilene und Fritz Sander als Macher im Bereich Laufsport unverzichtbar. Seit vielen Jahren sorgen die Akteure verschiedener Generationen mit ihrem Einsatz dafür, dass sich Bad Liebenzell in den vergangenen Jahrzehnten als Austragungsort überregional beachteter Laufveranstaltungen eine große Bedeutung gewonnen hat.

Neue Sparte Die Schwestern Saskia und Lena Mohr, die sich beim TV Zainen-Maisenbach seit 2018 im Bereich des Mutter-Kind-Turnen engagieren, haben es – nachdem in der Coronazeit die Nachwuchsarbeit im Faustball geendet war – gemeinsam mit Simone Fuchs geschafft, eine neue Sparte Jugendfaustball zu gründen und mit Leben zu füllen, wie Fritz Steininger vom TV Zainen-Maisenbach in seiner Laudatio ausführte. Für das Engagement gab es für die drei Frauen nicht nur Urkunden der Stadt, sondern jeweils auch eine Ehrenamtskarte.

Für ihr seit vielen Jahren währendes Engagement als Theatermacherin wurde Barbara Schmidtke durch Sebastian Kopp ausgezeichnet. Foto: Ralf Recklies

Lob und Anerkennung Für ihr großes Engagement im Schützenverein Möttlingen wurden beim Neujahrsempfang zudem Oliver und Jürgen Gäckle, Volker Mühltahler, Klaus Bischoff und Armin Hettich gewürdigt, für ihren Einsatz als Wegewarte des Schwarzwaldvereins Bad Liebenzell gab es Lob und Anerkennung für Ralf Geikowski und Reinhold Gottschalk. Im Bereich Amphibienrettung wurden stellvertretend für viele Aktive Susanne Schmidt, Sascha Albrecht, Benny Eichele, Silke Schmidt, Anka König, Ninett und Raik Wolfram, Sarah und Rainer Schumacher sowie Lisa und Matthias Mayer geehrt.

Eigene Stücke

Beatrice Gottschalk wurde schließlich für ihre gemeinschaftsstiftende Tätigkeit in Monakam geehrt, Barbara Schmidtke für die Gründung und Leitung einer Theatergruppe, mit der sie seit Jahren eigene Stücke inszeniert, Richard Reister als langjähriger Vorsitzender des ADAC-Ortsclubs Bad Liebenzell sowie Sonja Höck für ihren Einsatz als Kirchengemeinderätin und der Übernahme der Spitzenämter in dem Gremium.

Und auch Sebastian Kopp wurde Danke und Anerkennung zuteil, da er seit Anfang 2025 den erkrankten Bürgermeister Roberto Chiari als dessen ehrenamtlicher Stellvertreter vertritt und im Laufe des Jahres viele Termine zum Wohle der Stadt wahrnahm.