Empfang in Bad Liebenzell: Ehrungsmarathon im Spiegelsaal

Erstmals wurden anlässlich des Neujahrsempfangs in der Stadt Bad Liebenzell erfolgreiche Sportler und ehrenamtlich tätige Bürger gewürdigt.
Bad Liebenzell kann auf eine ganze Reihe erfolgreicher Sportler blicken – und auf eine Vielzahl von ehrenamtlich Tätigen, die mit ihrem Wirken dafür sorgen, dass es zahlreiche Angebote im Vereins- und Kulturleben gibt. Erfreulich für die Kur- und Badestadt: Allein im vergangenen Jahr wurden mehrere Vereine gegründet, die das gesellschaftliche Leben künftig mit ihren Angeboten bereichern und die Kommunen mit ihrem Tun entlasten wollen.